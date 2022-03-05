Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 13 AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA FIANO ROMANO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPOIRTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, IL SERVIZIO E’ RALLENTATO A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA A SANTA MARIA CAPUA VETERE; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO;
SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL: RESTANO ATTIVE LE LINEE S13 TRA SAXA RUBRA E TERMINI, E LA LINEA S15 TRA ACILIA E PIRAMIDE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral