Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2022 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 5 MARZO 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE PERMANGONO CODE TRA FIANO ROMANO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DEL RACCORDO; AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO, IL SERVIZIO E’ FORTEMENTE RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A SANTA MARIA CAPUA VETERE; I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 90 MINUTI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO INFINE LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL: RESTANO ATTIVE LE LINEE S13 TRA SAXA RUBRA E TERMINI, E LA LINEA S15 TRA ACILIA E PIRAMIDE.

