Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE A PAVONA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
Per viaggiare su intera linea è necessario cambiare treno nelle stazioni di Alessandrino e Grotte Celoni. Attivo servizio bus di supporto tra Alessandrino e Grotte Celoni, utilizzabile anche la linea 106 tra Parco di Centocelle e Grotte Celoni.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
Servizio fornito da Astral