Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

IN VIA NETTUNENSE A PAVONA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

Per viaggiare su intera linea è necessario cambiare treno nelle stazioni di Alessandrino e Grotte Celoni. Attivo servizio bus di supporto tra Alessandrino e Grotte Celoni, utilizzabile anche la linea 106 tra Parco di Centocelle e Grotte Celoni.

