Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PIU’ AVANTI CODE TRA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
CODE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE A PAVONA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
PER VIAGGIARE SU INTERA LINEA E’ NECESSARIO CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI.
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral