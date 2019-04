Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LO SVINCOLO PER LA PRENESTINA BIS

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

PER VIAGGIARE SU INTERA LINEA E’NECESSARIO CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI.

DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

