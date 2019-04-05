Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LO SVINCOLO PER LA PRENESTINA BIS
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
PER VIAGGIARE SU INTERA LINEA E’NECESSARIO CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI.
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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