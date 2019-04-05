Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
UNICA SEGNALAZIONE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C CAUSA GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SU INTERA LINEA MA DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
PER VIAGGIARE SU INTERA LINEA E’NECESSARIO CAMBIARE TRENO NELLE STAZIONI DI ALESSANDRINO E GROTTE CELONI. ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI, UTILIZZABILE ANCHE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI.
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE
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