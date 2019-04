Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO

SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE AUTO, PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL KM 31,

NEL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

MENTRE SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CONSUETO DEL WEEK END

CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E APPIA

CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO

TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRTTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULLA VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FEROVIARIA FL3 ROMA TIBURTINA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA CESANO E CAPRANICA PER

A CUASA DELLA MANCANZA DI TENSIONE ELETTRICA SULLA RETE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA

TUTTAVIA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,

E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI

