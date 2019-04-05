Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 15:20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA UN INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE AUTO, PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DEL KM 31,
NEL TRATTO COMPRESO TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
MENTRE SUL RACCORDO ANULARE SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CONSUETO DEL WEEK END
CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E APPIA
CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA CODE A TRTTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SULLA VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E SAN BASILIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FEROVIARIA FL3 ROMA TIBURTINA-VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA CESANO E CAPRANICA PER
A CUASA DELLA MANCANZA DI TENSIONE ELETTRICA SULLA RETE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA
TUTTAVIA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE
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