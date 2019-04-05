Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E TORNATA REGOLARE TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA, IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST , IN DIREZIONE CENTRO
E IN USCITA DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, IN DIREZIONE OSTIA
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, SEMPRE VERSO OSTIA
SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI
E SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE ARICCIA E GENZANO DI ROMA, NELLE DEU
IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FEROVIARIA FL3 ROMA TIBURTINA-VITERBO, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA CESANO E CAPRANICA, LA CIRCOLAZIONE E’ IN GRADUALE RIPRESA
INFINE, A ROMA, SULLA LINEA DELLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA
TUTTAVIA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE
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