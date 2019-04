Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI PER SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI PONTINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN SMALTIMENTO TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI, IN USCITA

NEL SENSO OPPOSTO CODE MA PER TRAFFICO INTENSO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI DA AC ILIA A OSTIA ANTICA, VERSO OSTIA

CODE SULLA VIA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI MALAFEDE, ANCHE QUI IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA DA VIA DEI RUTULI A VIA DI FOSSIGNANO, IN DIREZIONE LATINA

SULLA LINEA DELLA METRO C PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA

TUTTAVIA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,

E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI

