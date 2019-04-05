Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
IN USCITA CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E TIVOLI TERMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA NOMENTANA CODE DA CASAL BOCCONE A SANT’ALESSANDRO POI CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, IN DIREZIONE TOR LUPARA PIU’ AVANTI
CODE A TRATTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
E RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
MENTRE SULLA LINEA C, PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA
MA LA STESSA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:
-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO
-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI
-GROTTE CELONI-PANTANO
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,
E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE
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