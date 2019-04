Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

IN USCITA CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E TIVOLI TERMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA VIA NOMENTANA CODE DA CASAL BOCCONE A SANT’ALESSANDRO POI CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, IN DIREZIONE TOR LUPARA PIU’ AVANTI

CODE A TRATTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MOLTO TRAFFICO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI

REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

MENTRE SULLA LINEA C, PER UN GUASTO TECNICO, LA CIRCOLAZIONE E’ATTIVA SULL’INTERA LINEA

MA LA STESSA E’ DIVISA IN TRE TRATTE:

-SAN GIOVANNI-ALESSANDRINO

-ALESSANDRINO-GROTTE CELONI

-GROTTE CELONI-PANTANO

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI,

E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA 106 TRA PARCO DI CENTOCELLE E GROTTE CELONI

