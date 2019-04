Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, SONO DUE GLI INCIDENTI IN INTERNA IL PRIMO PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO

PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST A

A TOR CERVARA, IN USCITA

E NEL SENSO OPPOSTO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA NOMENTANA CODE DA CASAL BOCCONE A SANT’ALESSANDRO POI CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, IN DIREZIONE TOR LUPARA PIU’ AVANTI

CODE A TRATTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI

REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

DA GINA PANDOLFO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral