Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, SONO DUE GLI INCIDENTI IN INTERNA IL PRIMO PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO
PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE IN AUMENTO TRA TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DALLA TANGENZIALE EST A
A TOR CERVARA, IN USCITA
E NEL SENSO OPPOSTO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E TIVOLI TERME, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE DA CASAL BOCCONE A SANT’ALESSANDRO POI CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, IN DIREZIONE TOR LUPARA PIU’ AVANTI
CODE A TRATTI TRA MENTANA E MONTEROTONDO, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DELLA CIVILTA’ STRADALE
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