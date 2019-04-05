Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, RISOLTI GLI INCIDENTI IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO,
MENTRE PERMANGONO CODE TRA CASSIA E VEIENTANA E SALARIA
A SEGUIRE, IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA
IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
PRIME CODE SULLA ROPMA-FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, IN USCITA DA VIA FIORENTINI AL RACCORDO
SULLA VIA CASILINA CODE A TRATTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRE MAURA E PANTANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO, NELLE DUE
CODE A TRATTI SULLA VIA APPIA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E PIU’ AVANTI TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
INFINE SULLA VIA DEL MARE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALLA’LTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, CODE DA VIA DI ACILIA, VERSO ROMA
ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE CHE SONO CHIUSE LE STAZIONI
REPUBBLICA BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO
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