Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E LA RUSTICA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE, SEMPRE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PALOMBARESE, TRA VIA SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA
ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E TRA MENTANA E MONTEROTONDO, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI
SULLA VIA FLAMINIA CODE IN PROSSIMITA’ DELLPO SVINCOLO PER RIANO, CASTEL NUOVO DI PORTO E RIGNANO FLAMINIO, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LASTORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE
DA GINA PANDOLFO E’TUTTO
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