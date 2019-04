Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E LA RUSTICA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE, SEMPRE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PALOMBARESE, TRA VIA SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE, IN DIREZIONE MENTANA

ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA E TRA MENTANA E MONTEROTONDO, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA CODE A TRATTI DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI

SULLA VIA FLAMINIA CODE IN PROSSIMITA’ DELLPO SVINCOLO PER RIANO, CASTEL NUOVO DI PORTO E RIGNANO FLAMINIO, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LASTORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE

DA GINA PANDOLFO E’TUTTO

Servizio fornito da Astral