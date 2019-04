Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA PONTINA MA NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO

DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO

SULLA VIA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DISAGI, CODE, DA VIA PORTUENSE A VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, VERSO OSTIA

SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, INFATTI IL TRAFFICO E’ INDICATO REGOLARE

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO

MENTRE SULLA VIA CASSIA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE

SULLA LINEA A DEL METRÒ SONO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA

I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

E’ IN STRADA UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA LE STAZIONI TERMINI, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO

INOLTRE, PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO TECNICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA

DALLE ORE 21 LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GROTTE CELONI E ALESSANDRINO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ATTIVO SULLA TRATTA INTERROTTA, UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E LA LINEA 106 CHE COLLEGA PARCO DI CENTOCELLE A GROTTE CELONI, IN ENTRAMBI I CASI NELEL DUE DIREZIONI

ERA L’ULTIMA NOTIZIA CI FERMIAMO QUI

APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

SEGUIRA’ UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUONA SERATA!

Servizio fornito da Astral