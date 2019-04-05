Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA MA NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO
DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO
SULLA VIA COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DISAGI, CODE, DA VIA PORTUENSE A VIA TRINCEA DELLE FRASCHE, VERSO OSTIA
SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, INFATTI IL TRAFFICO E’ INDICATO REGOLARE
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO
MENTRE SULLA VIA CASSIA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIU’ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, ANCHE QUI NELLE DUE
SULLA LINEA A DEL METRÒ SONO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA
I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
E’ IN STRADA UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO CHE INTERESSA LE STAZIONI TERMINI, BARBERINI, VIA VENETO E FLAMINIO
INOLTRE, PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO TECNICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA
DALLE ORE 21 LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA GROTTE CELONI E ALESSANDRINO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ATTIVO SULLA TRATTA INTERROTTA, UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E LA LINEA 106 CHE COLLEGA PARCO DI CENTOCELLE A GROTTE CELONI, IN ENTRAMBI I CASI NELEL DUE DIREZIONI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA CI FERMIAMO QUI
APPUNTAMENTO A DOMANI CON GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
SEGUIRA’ UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA AUGURA A TUTTI BUONA SERATA!
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