Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 07:30

TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

A CAUSA DELLE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, NEROLA NELLA SABINA, E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA.

NEL COMUNE DI FONDI È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA QUINDI LA CONSUETA FERMATA A FONDI. ANCHE I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE NEI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA ROMA – LIDO OGGI E DOMANI DOMENICA 5 A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

E CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

