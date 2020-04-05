Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 9.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO TRAFFICO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
A CAUSA DELLE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE
I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA,
NEROLA NELLA SABINA,
E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI,
IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA.
NEL COMUNE DI FONDI È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA QUINDI LA CONSUETA FERMATA
ANCHE I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE NEI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – LIDO OGGI A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
E RICORDIAMO CHE PER OGGI è SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI:
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19,
RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral