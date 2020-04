Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 10.20 MARCO CILUFFO

AL MOMENTO TRAFFICO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

A CAUSA DELLE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE

I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA,

NEROLA NELLA SABINA,

E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI,

IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA.

NEL COMUNE DI FONDI È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA QUINDI LA CONSUETA FERMATA

ANCHE I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE NEI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA – LIDO OGGI A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

TRASPORTO MARITTIMO

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELL’ORDINANZA REGIONALE, SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE

SONO GARANTITI SOLO QUELLI NAVE

