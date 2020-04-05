Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO TRAFFICO FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
STRADA CHIUSA AL TRAFFICO IN LOCALITA’ NETTUNO SULLA STRADA PROVINCIALE 23 B TRA PADIGLIONE E ACCIARELLA PER LAVORI
TRA VIA DEL PERO E VIA DELL’ALBERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CAUSA DELLE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19, SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE
I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA,
NEROLA NELLA SABINA,
E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI,
IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA.
NEL COMUNE DI FONDI È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CHE NON EFFETTUA QUINDI LA CONSUETA FERMATA
ANCHE I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE NEI COMUNI DICHIARATI ZONA ROSSA CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE PER LA SALITA E DISCESA DEI PASSEGGERI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – LIDO OGGI A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
INFINE, RICORDIAMO CHE
PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO
SEGUIRE LE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO, DUNQUE,
LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ
TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI
SE TI FERMI,
IL COVID-19 SI FERMA
#IO RESTO A CASA
AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral