Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
IN LOCALITA’ NETTUNO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STRADA PROVINCIALE 23 B TRA PADIGLIONE E ACCIARELLA PER LAVORI
E RICORDIAMO CHE PER OGGI è SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA
E SEMPRE PER L’ EMERGENZA COVID 19 ATTIVE MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS
SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE
I COMUNI DI FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE È AL MOMENTO SOSPESA ANCHE LA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA
NEROLA NELLA SABINA,
E CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI,
IN TUTTI I COMUNI VIGE IL DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA, E SONO STATE SOSPESE ANCHE LE SOSTE DI BUS E COTRAL.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA – LIDO OGGI A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19
RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
#IORESTOACASA FALLO ANCHE TE !
AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral