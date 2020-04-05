Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
IN LOCALITA’ NETTUNO RIMANE ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA LA STRADA PROVINCIALE 23 B TRA PADIGLIONE E ACCIARELLA PER LAVORI
E RICORDIAMO CHE PER OGGI è SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLE LINEE BUS, DELLA RETE METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA VITERBO
IL SERVIZIO è RIPROGRAMMATO CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21
TRASPORTOAEREO
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROROGA LA CHIUSURA AEROPORTI FINO IL 13 APRILE I PROVVEDIMENTI IN ATTO PER L’EMERGENZA SANITARIA COVID19
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19
RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
SE TI FERMI, IL COVID-19 SI FERMA #IO RESTO A CASA
AL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral