Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 17:30

RIMANE REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

E RICORDIAMO CHE PER OGGI è SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA

IN LOCALITA’ NETTUNO CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA LA STRADA PROVINCIALE 23 B TRA PADIGLIONE E ACCIARELLA PER LAVORI

TRASPORTOAEREO

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROROGA LA CHIUSURA DEGLI AEROPORTI PER L’EMERGENZA SANITARIA FINO IL 13 APRILE

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLE LINEE BUS, DELLA RETE METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA VITERBO

IL SERVIZIO è RIPROGRAMMATO CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21

RISORDIAMO CHE PER OGGI SULLA LINEA ROMA – LIDO

A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO

LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19

RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

SE TI FERMI, IL COVID-19 SI FERMA #IO RESTO A CASA

