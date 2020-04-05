Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 4 APRILE 2020 ORE 16.20 MARCO CILUFFO
BUONASERA BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO
CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
RIMANE REGOLARE IL TRAFFICO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
E RICORDIAMO CHE PER OGGI è SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI SUPERIORE ALLE 7.5 TON PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA
IN LOCALITA’ NETTUNO CHIUSA AL TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA LA STRADA PROVINCIALE 23 B TRA PADIGLIONE E ACCIARELLA PER LAVORI
TRASPORTOAEREO
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROROGA LA CHIUSURA DEGLI AEROPORTI PER L’EMERGENZA SANITARIA FINO IL 13 APRILE
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE SULLE LINEE BUS, DELLA RETE METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI CENTOCELLE E ROMA VITERBO
IL SERVIZIO è RIPROGRAMMATO CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21
RISORDIAMO CHE PER OGGI SULLA LINEA ROMA – LIDO
A CAUSA DI LAVORI STRADALI ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE COLOMBO
LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO È SOSPESA
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19
RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
SE TI FERMI, IL COVID-19 SI FERMA #IO RESTO A CASA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA,
Servizio fornito da Astral