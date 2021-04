Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2021 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO TERMINATI I LAVORI DI RIPRISTINO SULLA FERROVIA ROMA LIDO, LA CIRCOLAZIONE È STATA RIATTIVATA SULL’INTERA TRATTA.

LE ALTRE NOTIZIE

IL GRAN PREMIO DI FORMULA E TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE.

TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.

INFINE, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A OGGI LA REGIONE LAZIO È IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. È COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.

