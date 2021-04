Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2021 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE.

SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA E VIA DEL FORO ITALICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE DA MERCOLEDÌ 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. RICORDIAMO CHE, TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ, SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, INOLTRE LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERÀ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI. SOPPRESSE INVECE LE LINEE S05 ED S10.

INFINE, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A OGGI LA REGIONE LAZIO È IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ. È COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE.

