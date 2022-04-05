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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2022 ore 15:30

di - 05 Aprile 2022 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2022 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E PIÙ AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA.
    INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
    NON MANCANO I DISAGI SULLA PONTINA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO A CURA DI ANAS, CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO, SI VIAGGIA DUNQUE SU CARREGGIATA RIDOTTA.
    PRUDENZA PER CHI PERCORRE VIALE DEI ROMAGNOLI, UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 4 VEICOLI STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
    IN VIA DELLA’EROPORTO DI FIUMICINO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.
    CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE È STATO PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.
    DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, IN CHIUSURA LA CAMPAGNA DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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