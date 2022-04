Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2022 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO E PIÙ AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.

NON MANCANO I DISAGI SULLA PONTINA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO A CURA DI ANAS, CI SONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA; CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO, SI VIAGGIA DUNQUE SU CARREGGIATA RIDOTTA.

PRUDENZA PER CHI PERCORRE VIALE DEI ROMAGNOLI, UN INCIDENTE IN CUI SONO COINVOLTI 4 VEICOLI STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN VIA DELLA’EROPORTO DI FIUMICINO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE È STATO PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.

