Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2022 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

PERMANGONO I DISAGI SULLA PONTINA, CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO RIDUZIONE DI CARREGGIATA.

PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEL FOSSO DELL’OSA TRA VIA CARPINONE E VIA ELICE; DEVIAZIONI SUL POSTO.

ANDIAMO INFINE A CECCANO, SULLA DIRAMAZIONE DEI MONTI LEPINI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAPORCEGLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral