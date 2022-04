Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 5 APRILE 2022 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E TUSCOLANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA.

ANCORA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO IN DIREZIONE DI OSTIA.

E SEMPRE VERSO OSTIA ABBIAMO CODE ANCHE IN VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEI MONTGOLFIER E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.

DALLE 20:30 DI QUESTA SERA FINO ALLE 5:30 DI DOMANI MATTINA PREVISTE CHIUSURE IN ZONA EUR PER L’ALLESTIMENTO DELLA FORMULA E, CHE SI SVOLGERÀ NELLE GIORNATE DEL 9 E 10 APRILE. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANDO CHE È STATO PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO IL SERVIZIO DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA-PIRAMIDE.

