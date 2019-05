Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

OGGI A ROMA PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS 51, 75, 85, 87 E 118.

SEMPRE A ROMA , TRA LE 7 E LE 13, LA NONA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA CORRI BRAVETTA. CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA DEI CAPASSO. MODIFICHE PER I BUS DELLA ZONA.

ALLE 15, ALLO STADIO OLIMPICO, È IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO “LAZIO– ATALANTA”. PER EFFETTO MOMENTANA DISCIPLINA DI TRAFFCIO E POTENZIAMENTO DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE SERVONO LA ZONA DELLO STADIO

A FORMIA, INFINE RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 8.30 IN LOCALITA’ RIO FREDDO IL TRANSITO SARÀ INTERDETTO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRAFFICO FERROVIARIO E MARITTIMO GIA DALLE 7,30

TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral