Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 08:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA REGIONE, ATTENZIONE PERò PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO

NEL FRUSINATE SI STA TENENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY AUTOMOBILISTICO TERRA DI ARGIL

LE PROVE SPECIALI DI OGGI SI ALTERNERANNO SU DUE TRACCIATI DI GARA. IL PRIMO PASSAGGIO DELLE VETTURE È PREVISTO ALLE 9.40 A POFI PER POI SPOSTARSI SU QUELLO DI CASTRO DEI VOLSCI –VALLECORSA. SI ALTERNERANNO QUESTI DUE TRACCIATI PER UN TOTALE DI 6 PROVE CON CHIUSURA ALLE 18.30 A POFI IN PIAZZA MONSIGNOR CAPOZI.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ.

A FORMIA RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 8.30 IN LOCALITA’ RIO FREDDO IL TRANSITO SARÀ INTERDETTO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. PER EFFETTO LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA FINO ALLE 17.00

PER IL TRASPORTO MARITTIMO VERSO PONZA E VENTOTENE LE PARTENZE RIPRENDERANNO ALLE 16.00 O IN ALTERNATIVA SI PUÒ PARTIRE DA GAETA

SOSPESI INVECE I COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA TERRACINA E PONZA PER AVVERSE CONDIZIONI METEO

