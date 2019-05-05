Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO
IN PROVINCIA DI RIETI CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A ROMA, PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA
DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA
NEL FRUSINATE SI STA SVOLGENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY AUTOMOBILISTICO TERRA DI ARGIL
LE PROVE SPECIALI DI OGGI SI ALTERNERANNO SU DUE TRACCIATI DI GARA. IL PROSSIMO PASSAGGIO DELLE VETTURE È PREVISTO ALLE 10.38 A CASTRO DEI VOLSCI PER POI SPOSTARSI SU QUELLO DI POFI. SI ALTERNERANNO QUESTI DUE TRACCIATI PER ALTRE 5 PROVE PROVE CON CHIUSURA ALLE 18.30 A POFI IN PIAZZA MONSIGNOR CAPOZI.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ.
RESTIAMO NEL FRUSINATE, AD ARCE CODE SULLA CASILINA E SULLA REGIONALE VALLE DEL LIRI IN DIREZIONE DI ROCCASECCA
IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA IN LOCALITA’ RIO FREDDO È VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. PER TALE MOTIVO ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA FINO ALLE 17.00
PER IL TRASPORTO MARITTIMO LE PARTENZE DA FORMIA VERSO LE ISOLE PONTINE RIPRENDERANNO ALLE 16.00 O IN ALTERNATIVA SI PUÒ PARTIRE DA GAETA
SOSPESI INVECE I COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA TERRACINA E PONZA PER AVVERSE CONDIZIONI METEO
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral