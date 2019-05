Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

IN PROVINCIA DI RIETI CHIUSO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE VEDE COINVOLTE 2 VETTURE. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA PONTINA E ROMA FIUMICINO

CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE DI ROMA

SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO POI CODE NEI PRESSI DI ALBANO GENZANO E VELLETRI

PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA

DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA

IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA IN LOCALITA’ RIO FREDDO È VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. PER TALE MOTIVO ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA FINO ALLE 17.00

PER IL TRASPORTO MARITTIMO LE PARTENZE DA FORMIA VERSO LE ISOLE PONTINE RIPRENDERANNO ALLE 16.00 O IN ALTERNATIVA SI PUÒ PARTIRE DA GAETA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO INFORMIAMO CHE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E’ STATA RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLA TRATTA URBANA, PER LA TRATTA EXTRAURBANA SOPPRESSO IL TRENO MONTEBELLO CATALANO DELLE 13.06

INFINE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO SOSPESI I COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA TERRACINA E PONZA

