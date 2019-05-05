Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 13:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA DA STAMATTINA PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO
IN PROVINCIA DI RIETI RIAPERTO IL RACCORDO RIETI-TERNI TRA CONTIGLIANO E GRECCIO TRAFFICO SCORREVOLE
CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE DI ROMA
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO POI CODE NEI PRESSI DI ALBANO GENZANO E VELLETRI
PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRAICA CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA
DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA
NEL FRUSINATE SI STA SVOLGENDO LA 7IMA EDIZIONE DEL RALLY AUTOMOBILISTICO TERRA DI ARGIL
LE PROVE SPECIALI DI OGGI SI ALTERNANO SU DUE TRACCIATI DI GARA. AL MOMENTO IN ATTO LO SPOSTAMENTO TRA POFI E CASTRO DEI VOLSCI. LA GARA RIPRENDERÀ ALLE 13.48 L’ARRIVO è PREVISTO ALLE 18.30 A POFI IN PIAZZA MONSIGNOR CAPOZI.
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA’
IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA IN LOCALITA’ RIO FREDDO È VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. PER TALE MOTIVO ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA FINO ALLE 17.00
PER IL TRASPORTO MARITTIMO LE PARTENZE DA FORMIA VERSO LE ISOLE PONTINE RIPRENDERANNO ALLE 16.00 O IN ALTERNATIVA SI PUÒ PARTIRE DA GAETA
INFINE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO SOSPESI I COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA TERRACINA E PONZA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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