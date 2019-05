Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 15.20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO

A ROMA ALLO STADIO OLIMPICO SI STA SVOLGENDO LA 35 IMA GIORNATA DI SERIE A LAZIO-ATALANTA.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA PER LE MODIFICHE TEMPORANEE DELLA VIABILITA’ NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

PER LAVORI E’ CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA

DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA È VIETATO IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI IN TUTTE LE DIREZIONI, PER LA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO. PER TALE MOTIVO ANCHE LA LINEA FERROVIARIA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA È SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA FINO ALLE 17.00

PER IL TRASPORTO MARITTIMO LE PARTENZE DA FORMIA VERSO LE ISOLE PONTINE RIPRENDERANNO ALLE 16.00 O IN ALTERNATIVA SI PUÒ PARTIRE DA GAETA

INFINE PER AVVERSE CONDIZIONI METEO SONO SOSPESI I COLLEGAMENTI MARITTIMI TRA TERRACINA E PONZA

DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

