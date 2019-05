Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO

A PONTECORVO SI STA SVOLGENDO IL 33° TROFEO SAN GIOVANNI BATTISTA PER L’OCCASIONE VERRANNO ISTITUITI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELLE VIE INTERESSATE ALL’EVENTO.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

LA LINEA FL7 ROMA FORMIA NAPOLI, OGGI E’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E SESSA AURUNCA PER LA RIMOZIONE DI UN RESIDUO BELLICO.

NELLA TRATTA SOSPESA NON CI SARANNO BUS SOSTITUTIVI.

RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE VERRA’ SOSPESA NELL’AREA RICADENTE NEL RAGGIO DI IMPATTO E SUL TRASPORTO MARITTIMO NEL COMUNE DI FORMIA CON VARIAZIONI DI ORARIO.

INFINE A ROMA, RICORDIAMO CHE RESTANO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DELLA MERTROPOLITANA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; ATTIVI SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA ROSA GALATI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral