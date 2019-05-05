Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 17.20 ROSA GALATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTE GIUBILEO E SALARIA E TRA TIBURTINA E L A24 ROMA TERAMO
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SU VIA APPIA CI SONO CODE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.
RICORDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO
DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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