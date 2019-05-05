Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 18.20 ROSA GALATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASTEL GIUBILEO E SALARIA
DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE ROMA
SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
SU VIA APPIA CI SONO CODE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.
SU VIA FLAMINIA CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI E PIU’ AVANTI SI RALLENTA TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO IN USCITA.
PER LAVORI E’ CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA
DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RICORDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO
DA ROSA GALATI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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