Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 19:00

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 18.50 ROSA GALATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ROMANINA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA

SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

SU VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.

PER LAVORI E’ CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA

DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE RICORDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE PER L’ALLERTA METEO VALIDA PER TUTTO IL GIORNO PER VENTO FORTE E TEMPORALI SU TUTTO IL LAZIO

DA ROSA GALATI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

