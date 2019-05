Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 5 MAGGIO 2019 ORE 19.20 ROSA GALATI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA

SULLA ROMA FIUMICINO CI SONO CODE IN COMPLANARE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

SU VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.

PER LAVORI E’ CHIUSA VIA CASTEL DI LEVA

DA VIA DELLA CECCHIGNOLA A VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA DOMANI E FINO AL 19 MAGGIO A ROMA AL FORO ITALICO SI SVOLGERANNO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS, MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E MEZZI DI TRSPORTO NELLA ZONA INTERESSATA ALL’EVENTO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI PER CONDIMETEO AVVERSE LA TRATTA PONZA FORMIA DELLE ORE 5.30 NON VERRA’ EFFETTUATA.

