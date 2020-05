Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO DALLA FLAMINIA, CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 MAGGIO PROSSIMO; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO, RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

E’ INIZIATA IERI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19

LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30 TUTTI I GIORNI. ECCETTO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE ORE 21 PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, NELLE TRATTE INTERROTTE LINEE BUS SOSTITUTIVE.

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral