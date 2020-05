Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO DALLA FLAMINIA, CI SONO ANCORA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, CODE LO RICORDIAMO DOVUTE AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 MAGGIO PROSSIMO; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.

LAVORI SEMPRE A CURA DI ANAS ANCHE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO ROMA.

PRUDENZA INOLTRE A CHI PERCORRE LA NETTUNENSE, SONO IN CORSO ANCHE OGGI I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO, RITARDI DI 25 MINUTI.

E’ INIZIATA IERI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19

LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, AD ECCEZIONE DELLA LINEA B DELLA METROPOLITANA DOVE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA , IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE INTERROTTE

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

