Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULLA FLAMINIA, PERMANGONO LE CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO, A CAUSA DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ANAS CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 MAGGIO PROSSIMO; I CANTIERI COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA.
LAVORI SEMPRE A CURA DI ANAS ANCHE SULLA CASSIA BIS, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO ROMA.
PRUDENZA INOLTRE A CHI PERCORRE LA NETTUNENSE, SONO IN CORSO ANCHE OGGI I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO, SONO IN CORSO INFATTI GLI INTERVENTI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA TRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO; POSSIBILI I RITARDI FINO A 20 MINUTI.
E’ INIZIATA IERI LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA covid-19
LE METROPOLITANE SARANNO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 5.30 ALLE ORE 23.30, AD ECCEZIONE DELLA LINEA B DOVE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METRO B/METRO C DI COLOSSEO.
ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA , IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA. ATTIVE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO, LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE INTERROTTE
PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral