Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO CHE AL MOMENTO NON PRESENTA ALCUNA CRITICITÀ SULLA PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA VIA NETTUNENSE, PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, A CURA DI ASTRAL, ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA AL COVID 19 CAMBIANO ANCHE LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DEI MEZZI PUBBLICI
LA METRO A E B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE ORE 23.30 AD ECCEZIONE DELLA LINEA B NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21.
ANCHE SULLA LINEA C, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 TRA SAN GIOVANNI-MALATESTA SONOATTIVE 21 LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
CHIUDIAMO CON I BUS, PER I QUALI RESTA AL MOMENTO SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO
CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral