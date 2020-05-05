Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 17:15

di - 05 Maggio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 17:05 UMBERTO VERINI
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
    SULLA A1 FIRENZE – ROMA QUALCHE RALLENTAMENTO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA I CASELLI DI ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    DISAGI ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA VIA NETTUNENSE, PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, A CURA DI ASTRAL, ALL’ALTEZZA DI CAMPOLEONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
    E PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE
    LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE ORE 23.30
    SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
    CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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