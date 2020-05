Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 17:35 UMBERTO VERINI

TRAFFICO CHE AL MOMENTO SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

SULLA CASSIA VEIENTANA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FORMELLO E CASTEL DÈ CEVERI IN DIREZIONE ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E PANTANO QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA QUALCHE DISAGIO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO

PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE

LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE ORE 23.30

SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE

AL MOMENTO RESTANO INVECE SOSPESE TUTTE LE LINEE BUS NOTTURNE

