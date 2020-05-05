Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 18:45

di - 05 Maggio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 18.35 UMBERTO VERINI
    NUOVAMENTE UNA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
    SULLA CASSIA VEIENTANA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FORMELLO E CASTEL DÈ CEVERI IN DIREZIONE ROMA
    STESSA SITUAZIONE SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO QUESTA VOLTA NELLE DUE DIREZIONI
    RAMMENTIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO LA CHIUSURA AVVENUTA IL 16 APRILE CON L’ISITTUZIONE DI UNA ZONA ROSSA DOVUTA ALLE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19
    PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE
    LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE ORE 23.30
    SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
    CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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