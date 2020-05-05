Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 5 MAGGIO 2020 ORE 19.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SUL GRA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ANAGNINA IN INTERNA
COMUNICHIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO IL DIVIETO CAUSA ISTITUZIONE DI UNA ZONA ROSSA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL COVID 19
PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE
LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE 23.30
SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
CON ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral