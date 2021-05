Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 15:30

VIABILITÀ 5 MAGGIO 2021 ORE 15:20 – FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA A24. IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD.

SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E L’ALLACCIO COL GRA NELLE DUE DIREZIONI.

DISAGI INVECE SULLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA CONGESTIONATO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO. È STATO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. PERTANTO IL SERVIZIO È ATTIVO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30 E NON PIÙ DALLE 16 ALLE 19. RESTANO INVECE INVARIATE LE FASCE ORARIE DEL MATTINO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 7:00 ALLE 10:00.

IN CHIUSURA L’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO È IN ZONA GIALLA; RESTA DUNQUE CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO SEGUENTE.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral