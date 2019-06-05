Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA FIORENTINI IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
PERCORRENDO VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD IN DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TUSCOLANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TUSCOLANA VECCHIA E VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE ROMANINA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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