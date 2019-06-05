Viabilità Roma Regione Lazio del 05-06-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 05 GIUGNO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA E CASSIA BIS IN CARRGGIATA ESTERNA,
RIMAMENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA E PIU AVANTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA NORD SI STA IN CODA TRA SETTWBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TR VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
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